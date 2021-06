Ferrara compie il miracolo, vince gara5 e vola in semifinale

TREVIGLIO – FERRARA 62-66

(17-12; 16-14; 14-17; 15-23)

Ferrara compie l’impresa, rimontando da 0-2 e vincendo una drammatica gara5 a Treviglio, sotto anche di 13 punti nel terzo quarto grazie alla super prestazione di Baldassarre, accompagnato da Filoni e Zampini veri protagonisti nel quarto periodo. Treviglio si scioglie sul più bello, non basta un super Frazier e un bel Lupusor ai padroni di casa, che hanno subito la serata negativa di Sarto e Ancellotti, uniti a un Nikolic a corrente alternata. La Kleb vola in semifinale dove troverà la super favorita Napoli, per la BCC la stagione finisce qui, e sicuramente con molti rimpianti per come è andata questa serie.

Super partenza BCC, due bombe di Pepe e Reati danno un 8-0 immediato fermato dal jump di Pacher dalla media per la Kleb, ma il dominio dei padroni di casa continua con Ancellotti che schiaccia il +10 e Leka deve spendere subito il timeout; Panni trova il 2+1 che da fiato a Ferrara, animi subito caldi in campo e in panchina e sul 7-15 è Zambelli a fermare la contesa. Lupusor in entrata smuove il digiuno ma il finale è tutto estense con un super Zampini che di caparbietà trova 4 punti che fissano il punteggio sul 17-12 BCC dopo la prima frazione. Bertone apre con la bomba del meno 2, ma poi Treviglio con Lupusor e Pepe trova un 7-0 per il 24-15 interno; Ferrara ritrova fluidità in attacco con Panni e Vencato, ma la BCC mantiene 7 lunghezze di vantaggio, Ancellotti segna da sotto ma Panni è totalmente on-fire e con 5 punti di gran classe riporta i suoi sul 26-30 con nuovo minuto trevigliese. Lupusor esce meravigliosamente dal timeout con la bomba dall’angolo, poi gli ultimi attacchi non producono effetti e la BCC chiude avanti 33-26 il primo tempo di gioco. Frazier apre la ripresa con due triple in un amen, +13 BCC e Leka obbligato a fermare il gioco per fermare l’inerzia orobica; percentuali che si abbassano, e questo va solo a favore dei padroni di casa che mantengono le distanze, poi Pepe e Baldassarre segnano per le formazioni dopo un’eternità, 44-34 Treviglio a 3′ dalla conclusione del terzo periodo. Il lungo ferrarese trova un altro gioco da 3 punti che carica la Kleb, mentre gli orobici faticano enormemente in attacco, e Zampini dalla lunetta accorcia addirittura sul 41-44 riaprendo totalmente i giochi. Nel finale Lupusor e Bertone trovano due bei canestri, e BCC avanti 47-43 alla terza sirena. Frazier incontenibile apre con la bomba, poi però prende un tecnico per un litigio con Leka e Ferrara ne approfitta con le bombe di Zampini e Baldassarre per tornare nuovamente a solo 3 lunghezze (49-52). Frazier è l’anima di Treviglio, nuovo +5 BCC a metà periodo, ma Ferrara è dura a morire, Zampini e Filoni sono le guide degli ospiti ed è nuovamente meno 1 Kleb; parziale ospite che prosegue, Baldassarre l’assoluto protagonista con 6 punti filati ribalta la situazione portando Ferrara sul 61-58; Nikolic risponde per la parità, Filoni replica in entrata dall’altra parte, poi lo stesso sloveno ha la bomba del nuovo sorpasso ma sbaglia e Panni dalla lunetta mette un solo libero per il +3. Fallo immediato di Ferrara e Frazier a 1.9″ dal termine segna il primo ma sbagliando apposta il secondo non trova il ferro, consegnando il possesso a Ferrara. Panni dalla lunetta suggella il successo con i liberi che chiudono sul 66-62 il match e lanciano Ferrara in semifinale.

TREVIGLIO: Sarto, Nikolic 8, Reati 2, Bogliardi, Manenti, Ancellotti 4, Frazier 23, Pepe 13, Lupusor 12

FERRARA: Pacher 5, Vencato 4, Basso, Fantoni 1, Dellosto, Baldassarre 18, Zampini 10, Panni 15, Bertone 7, Filoni 6

Nato nel 1990 a Milano, tifoso sfegatato proprio dell’Olimpia, cresciuto a suon di triple di Dante Calabria e giocate del ‘Falco’ David Hawkins, mi diletto a scrivere di pallacanestro nel tempo libero. Ragioniere contabile di professione, amo tutto ciò che ruota attorno al basket italiano ed europeo, seguendo invece unicamente a livello di risultati il basket americano.