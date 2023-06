Filippine, c’è anche lo spauracchio Jordan Clarkson per l’Italbasket

A fine agosto, l’Italbasket esordirà a Manila nella FIBA World Cup 2023 e il 27 agosto giocherà contro i padroni di casa delle Filippine. La Nazionale asiatica è sempre stata modesta, nonostante un supporto clamoroso da parte dei suoi tifosi. Negli anni i principali talenti sono arrivati da fuori, quei naturalizzati con origini filippine come Andray Blatche e, ora, Jordan Clarkson. Proprio la guardia degli Utah Jazz è forse il giocatore più talentuoso ad aver mai indossato la maglia dei Gilas, coi ha disputato le qualificazioni alla World Cup la scorsa estate, e potrebbe farlo anche nei prossimi mesi.

Clarkson è stato infatti inserito nella lista dei pre-convocati in vista del Mondiale, insieme ad altri 20 giocatori. Da qui ad agosto 9 di loro verranno tagliati per comporre il roster definitivo delle Filippine, che hanno l’obiettivo di non sfigurare davanti al pubblico di casa e magari passare il girone in cui giocano anche Italia, Angola e Repubblica Dominicana. Oltre al giocatore dei Jazz, che ha segnato 20.8 punti di media nell’ultima stagione NBA, tra i pre-convocati ci sono anche l’ex Brescia Justin Brownlee e Kai Sotto, classe 2002 per due volte MVP delle Finali del campionato australiano.