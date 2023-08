Filippine – Italia, pagelle: Pajola e Tonut trascinatori, non convince Polonara

L’Italbasket scaccia la paura conquistando la vittoria con le Filippine.

Azzurri bene a tratti, finalmente con ottime percentuali dall’arco e trascinati dal lavoro encomiabile di Tonut e Pajola su Clarkson. Non una partita da annali per l’Italia ma arriva comunque una reazione di carattere dopo lo schiaffo preso dalla Repubblica Dominicana.

PAGELLE

Datome 5,5: poco preciso al tiro, dà l’impressione di avere le gambe un po’ imballate contro gli sguscianti filippini.

Diouf n.e.

Fontecchio 6,5: si prende tante responsabilità, continua un po’ a litigare con il canestro ma è sempre lui la certezza cui affidarsi nei momenti complicati.

Melli 7: preziosissimo come di consueto nel tappare ogni buco della nostra difesa, in attacco blocchi ben portati (per timing ed esecuzione) che gli consentono anche di arrivare in doppia cifra.

Pajola 7,5: partita monumentale in difesa su Clarkson, infila tre triple di puri attributi.

Polonara 5: continua a non brillare, le gambe non girano, si vede sia quando tira sia quando (non) attacca il ferro.

Procida n.e.

Ricci 6: apre tantissimo il campo aiutando l’Italia a ritrovare ottime percentuali ma macchia la partita con più di qualche lettura sbagliata sui due lati del campo.

Severini s.v.

Spagnolo n.e.

Spissu 6,5: torna a macinare gioco per sé e gli altri, sfiora la doppia doppia (13+9) e gli si può perdonare qualche azione non gestita con la lucidità necessaria, visto che gli vengono chiesti gli straordinari con 37 minuti sul parquet.

Tonut 7,5: anche lui enciclopedico nella marcatura su Clarkson, dall’altra parte fa a fette la difesa filippina, nessuno degli avversari riesce a reggere il suo primo passo.

Coach Pozzecco 6: la reazione emotiva c’è stata, l’Italia ritrova convinzione e serenità, con esse anche l’amato tiro dall’arco. Quando le cose vanno male, le rotazioni si accorciano e i giovani finiscono in panchina in (quasi) tutte le squadre. Da lui forse ci si aspettava più coraggio, anche perché ci si chiede quale senso abbia avuto portare Spagnolo e Procida se ritenuti non ancora pronti per certe sfide. Squadra arrivata spompata nel finale ma il risultato gli dà ragione.

