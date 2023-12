Final Eight 2024, tutte le ipotesi di parità: 4 escluderebbero l’EA7 Milano dalla Coppa Italia

Al termine del penultimo turno del girone d’andata, restano cinque le squadre aritmeticamente qualificate alla Frecciarossa Final Eight 2024: Germani Brescia, Umana Reyer Venezia, Dolomiti Energia Trentino, Virtus Segafredo Bologna e UNAHOTELS Reggio Emilia. Tra le squadre già qualificate alla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia 2024, come potete vedere, manca l’Olimpia EA7 Milano. Le Scarpette Rosse potrebbero chiudere dal 4° al 9° posto, in caso di vittoria o sconfitta nell’ultimo turno contro in casa di una Dolomiti Energia Trentino che ha stupito tutti in questi primi 3 mesi di basket.

Qui le ipotesi dove Milano chiuderebbe al 9° posto:

Gli ultimi tre posti per la Coppa Italia in programma al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 febbraio 2024 verranno definiti nel prossimo weekend.

In allegato tutte le ipotesi di parità in vista dell’ultima giornata del girone d’andata. L’Olimpia EA7 Milano deve vincere a Trento per essere certa di essere tra le magiche 8 che proveranno a strappare il trofeo a Brescia, sempre al PalaAlpitour di Torino e sempre a febbraio.