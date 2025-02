Final Eight di Coppa Italia, tra i VIP invitati spunta anche… Marigona

Tra pochi giorni a Torino avranno inizio le Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia, uno degli eventi più attesi per il basket italiano. Fin dal primo turno ci saranno alcuni big match, come il derby d’Italia tra Milano e Virtus Bologna, e in tanti puntano alla vittoria finale di un torneo che, essendo strutturato ad eliminazione diretta, è frequente riservi sorprese. Per dare ancora maggior risalto all’evento, LBA ogni anno invita alcuni personaggi famosi, che siano influencer, content creator, sportivi o attori.

Nel parterre di celebrità di quest’anno ci sarà anche un’ospite piuttosto insolita e sicuramente imprevista: Marigona, ragazza tifosissima dell’Olympiacos divenuta nota sui social qualche mese fa dopo che venne inquadrata dalle telecamere durante un match di EuroLega. Da quel momento una esplosione di fama inaspettata, con i suoi followers su Instagram che hanno superato le 200.000 unità. Per qualche giorno, dopo l’improvvisa fama, su X non si parlava d’altro, con migliaia di appassionati di basket rimasti folgorati dalla sua bellezza. E così a Torino ci sarà anche Marigona, come testimoniano le sue ultime storie Instagram, con tanto di foto della Inalpi Arena.