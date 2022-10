Finale al cardiopalma tra Milano e Brescia: alla fine vince l’Olimpia

Olimpia Milano – Germani Brescia 78-77

(22-21; 14-15; 11-22; 31-19)

Una partita bellissima tra Olimpia Milano e Germani Brescia, vinta di un solo punto dai padroni di casa, che continuano a tenere imbattuto il Mediolanum Forum di Assago.

Brescia era riuscita a guadagnarsi la doppia cifra di mergine, ma un quarto quarto mostruoso di Nicolò Melli e compagni ha permesso all’EA7 di essere sopra di 6 a 15 secondi dal termine. John Petruccelli guadagna un fallo su un tiro da tre punti e segna il -3. Kevin Pangos subisce fallo sistematico e fa 1/2 dalla lunetta. Il match sembra chiuso a quel punto ma poi Kenny Gabriel si inventa letteralmente la tripla del -1. Melli prova a rimettere la palla in campo ma non la tocca nessuno e quindi gli ospiti hanno in mano il possesso della possibile vittoria, basta un appoggio semplicissimo. Lo stesso Gabriel riceve la rimessa da Petrucelli ma lo stesso Melli cancella il giocatore con il numero 1 sulla schiena. Altra rimessa con un paio di secondi sul cronometro. Coach Alessandro Magro non ha più timeout ma si inventa un minuto di sospensione in campo mentre gli arbitri controllano quanti decimi hanno effettivamente a disposizione i bresciani. Alla fine a prendersi la responsabilità è Petrucelli, il migliore in campo per la Germani, però il ferro dice di no alla sua tripla e i meneghini conquistano il primo successo stagionale.

Milano: Davies 9, Thomas 6, Pangos 9, Tonut 3, Melli 14, Baron 9, Ricci 0, Biligha 9, Hall 13, Baldasso 0, Alviti 0, Voigtmann 6. All. Ettore Messina.

Brescia: Gabriel 8, Massinburg 7, Della Valle 13, Caupain 15, Petrucelli 19, Cobbins 2, Odiase 4, Burns 0, Laquintana 0, Moss 5, Akele 4.

