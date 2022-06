Finale surreale in Serbia: nell’arena vuota la Stella Rossa vince il titolo

Problemi di tifosi ce n’erano stati anche nelle precedenti gare di finale, d’altronde la sfida tra Partizan Belgrado e Stella Rossa non si gioca mai in un clima sereno. Stavolta però si è andati oltre: in Gara-5, quella che assegnava il titolo di Lega Adriatica, il Pinoir è stato sgomberato completamente dopo il ripetuto lancio di oggetti verso gli arbitri.

In un palazzetto completamente svuotato di tifosi, la finale si è quindi disputata ed è terminata con la vittoria della Stella Rossa per 80-77. È la sesta vittoria della Lega Adriatica per i biancorossi, che raggiungono a quota sei titoli proprio il Partizan, il quale però non la vince dal 2013.

Con questo successo, la Stella Rossa è sicura di un posto in Eurolega nella prossima stagione. Il Partizan probabilmente riuscirà a parteciparvi lo stesso tramite wild card.