Finali scudetto Olimpia Milano – Virtus Bologna: i precedenti sorridono alle V Nere

Quella che inizia sabato 5 giugno è la diciannovesima finale raggiunta per l’Olimpia Milano che ne ha vinte nove per un bilancio totale di 34 gare vinte e 38 perse. Per Milano è la quarta finale nelle ultime 7 edizioni di playoff con 3 titoli vinti (2014, 2016 e 2018).

Milano arrivò alla finale scudetto senza perdere una partita anche nelle edizioni del 1984 e 1985 finite con la sconfitta in Finale per mano della Granarolo Bologna nel 1984 e la vittoria dello scudetto nel 1985 per 2-0 contro la Scavolini Pesaro completando cosi un playoff senza sconfitte.

#LBAFinals

4️⃣3️⃣ scudetti in campo: 2️⃣8️⃣ per Milano, 1️⃣5️⃣ per la Virtus Dopo 2 anni torniamo a disputare una Finale Playoff

💥Godiamoci lo show!#TuttoUnAltroSport

Dodici le finali raggiunte dalla Virtus Bologna fino ad ora con 8 vittorie e 4 serie di finale perse, il conto delle gare è di 23 vinte e 14 perse. La Virtus Bologna torna alla fine scudetto dopo 14 anni, l’ultima edizione che l’ha vista protagonista in Finale è stata quella della stagione 2006/07 persa contro la Montepaschi Siena per 3 a 0. Nell’edizione del 2001 la Virtus ha chiuso le prime due serie senza sconfitte, battendo prima Roseto e poi Treviso per 3-0 proprio come in questa edizione. La finale fu contro la Fortitudo Bologna che non riuscì a vincere neanche una gara contro la squadra allenata da Ettore Messina, oggi avversario delle V nere.

🚨SAVE THE DATE

Domani sera tornano le #LBAFinals

Tutte le date e gli orari delle sfide tra @OlimpiaMI1936 e @Virtusbo #TuttoUnAltroSport

Milano e Bologna si sono già affrontate in 7 serie di playoff: 2 finali (1979 e 1984), 3 semifinali (1995, 19996 e 2007), 2 quarti di finale (1985 e 2015). Bologna ha vinto entrambe le finali giocate contro l’Olimpia Milano, in totale 4 gare su 5. Le gare giocate contro in post season dalle due società sono 23 con 12 vittorie di Milano e 11 della Virtus Bologna.

In totale i precedenti tra le due squadre sono 177 con 104 vittorie di Milano e 73 per Bologna. Il bilancio nei precedenti in casa per Milano dice 67 vittorie su 87 gare, mentre per Bologna 52 vinte su 87. L’ultima vittoria Virtus in campionato a Milano risale alla stagione 2008/09: Armani Jeans Milano – La Fortezza Bologna 68-70.

