Finalmente Banchero! MVP nel successo contro la Dallas di Doncic

Paolo Banchero è sceso in campo questa notte con i suoi Orlando Magic in preseason NBA contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic e il ragazzo italiano ha finalmente giocato da prima scelta assoluta.

19 punti a referto con 13 tiri tentati, chiudendo 6/13 dal campo e 2/4 dalla lunga distanza in quasi 22 minuti in campo. Ai 19 ha aggiunto anche 5 rimbalzi, 1 assist e 1 palla rubata. Non male dopo due prestazioni abbastanza incolori da 8 e 9 punti.

Paolo Banchero tonight: 19 PTS

5 REB

Dallas e Doncic sono ancora in pienissima fase di preseason, con il fenomeno sloveno che è stato sul parquet solo 17 minuti e 48 secondi, mettendo a segno 16 punti. Non è stato però il top scorer dei suoi perché Christian Wood ha fatto meglio con 23.

Tornando a Paolo Banchero, finalmente ha dimostrato tutte le sue qualità e Orlando ha bisogno di lui e dei suoi canestri per staccarsi dai bassifondi della classifica NBA.

Stiamo a vedere se ora si è definitivamente sbloccato oppure è stato un piccolo bagliore in un prestagione molto complicato. Certamente questa notte ha dimostrato di avere i numeri per avere subito un ottimo impatto in NBA, adesso però deve dare continuità e sappiamo che è molto complicato, soprattutto da giovanissimi e con tutta la pressione addosso.

