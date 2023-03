Finalmente Doncic & Irving: serata da record per la vittoria di Dallas su Philadelphia

Luka Doncic e Kyrie Irving stanno iniziando a trovare la chimica giusta in campo e trascinano i Dallas Mavericks al successo 133-126 sui Philadelphia 76ers.

Serata da record per i due All-Star dei Mavs che diventano la prima coppia nella storia della franchigia a scollinare in tandem i 40 punti in un singolo match. Per lo sloveno 42 con 7/13 da tre e 12 assist mentre l’ex Nets ne infila 40 con 6/8 dall’arco. Sono loro a tagliare le gambe ai Sixers in apertura di terzo periodo con 10 punti in 100 secondi che lanciano il parziale di 20-4 che indirizza il match. A Philadelphia, in back-to-back dopo la gara con i Miami Heat, non bastano i 35 di Embiid, i 27 di Harden e i 29 di Maxey.

