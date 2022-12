Finalmente è ufficiale: Facundo Campazzo giocherà alla Stella Rossa

Nel weekend le immagini del suo atterraggio a Belgrado avevano anticipato l’ufficialità che è arrivata poco fa. Facundo Campazzo è un nuovo giocatore della Stella Rossa. Finalmente, dopo una telenovela che prima lo aveva visto vicino a Milano e successivamente al ritorno al Real Madrid. Per l’argentino, reduce da due stagioni e mezzo in NBA non certo esaltanti, in Europa c’era davvero la fila: nel corso delle settimane si era ad esempio parlato anche di Fenerbahçe e Partizan Belgrado.

Campazzo ha firmato però un contratto fino al 2024 con la Stella Rossa, squadra tra le più in forma in EuroLega dall’arrivo di coach Ivanovic. L’argentino diventerà uno dei giocatori più pagati d’Europa, ma avrà l’occasione di liberarsi in estate per una cifra molto bassa. Se invece dovesse rimanere alla Stella Rossa, nella prossima stagione Campazzo dovrebbe guadagnare 2.5 milioni di euro.

Facundo Campazzo ha vinto due volte l’EuroLega con il Real Madrid, l’ultima nel 2018. In Europa l’argentino ha sempre giocato in Spagna, con i Blancos e con Murcia (in prestito per una stagione). In NBA le cifre di Campazzo sono invece state di 5.3 punti e 3.3 assist di media in 138 partite totali tra Denver e Dallas.