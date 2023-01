Finalmente Facundo Campazzo potrà giocare anche in EuroLega con la Stella Rossa

Stavolta sembra, per davvero, tutto risolto. Facundo Campazzo dovrebbe esordire in EuroLega con la Stella Rossa questa settimana contro Valencia. Secondo quanto riportato dal portale serbo Telesport, il club biancorosso avrebbe finalmente adempiuto ai propri obblighi verso giocatori attuali e passati, mettendo a posto i propri conti come richiesto da EuroLeague. Sarebbero state in totale 7 le mensilità mancanti dalle scorse stagioni, ora tutte pagate.

Finora Campazzo ha disputato una sola gara con la Stella Rossa, in Lega Adriatica, realizzando 11 punti il 25 dicembre. La notizia coinvolgerà forse anche altri giocatori in orbita biancorossa, visto che il mercato di EuroLega si aprirà questo giovedì. Con Achille Polonara spettatore fortemente interessato.