Finalmente Fontecchio torna in campo… anche se per poco

Dopo 7 gare seduto in panchina senza mettere piede in campo, questa notte finalmente Simone Fontecchio è tornato a calcare il parquet di Salt Lake City, anche se solo per 5 minuti e 8 secondi. Il ragazzo ex Baskonia e Alba Berlino non è riuscito a incidere nella gara perché ha tantissimi 0 nel suo tabellino e un solo rimbalzo.

La notizia positiva è che comunque è tornato a giocare, seppur per pochissimo. Gli Utah Jazz hanno alla fine vinto contro i Cleveland Cavaliers dell’ex Donovan Mitchell, autore di 46 punti dopo i 71 di qualche giorno fa.

Il migliore in campo per i Jazz è stato Jordan Clarkson, che ha messo a referto 32 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Molto bene ancora una volta il finaldese Lauri Markkanen, che ha terminato con una doppia doppia da 25 punti e 16 rimbalzi.

Come potete vedere dal punteggio finale, 116 a 114, il match è stato molto combattuto. Donovan Mitchell ha provato a vincerla fino all’ultimo, tanto da realizzare una tripla sostanzialmente inutile a 5 decimi dal termine.

Sicuramente in Utah avranno rimpianto il fenomeno con il #45 sulla schiena che tanto bene ha fatto a Salt Lake City però il basket è così, bisogna andare avanti per provare a creare squadre ancor più vincenti. Speriamo che Fontecchio possa avvicinarsi con il tempo a quello che è stato Mitchell per i Jazz.

