Finalmente Ja Morant rompe il silenzio dopo il secondo scandalo legato alle armi

La star di Memphis Grizzlies, Ja Morant, ha finalmente messo fine al suo silenzio dopo essere andato virale a causa di un altro scandalo sulle armi.

In una dichiarazione, Morant ha detto di assumersi la responsabilità della sua azione che ha attirato le critiche non solo dei media e di altre personalità della NBA, ma anche dei fan di Memphis. Sebbene capisca che le persone potrebbero non fidarsi di lui ora poiché è recidivo, ha promesso di sforzarsi di essere migliore.

“So di aver deluso molte persone che mi hanno sostenuto. Questo è un viaggio e riconosco che c’è altro lavoro da fare. Le mie parole potrebbero non significare molto in questo momento, ma mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Mi impegno a continuare a lavorare su me stesso”, ha detto Morant.

Ja Morant statement: “I know I’ve disappointed a lot of people who have supported me. This is a journey and I recognize there is more work to do. My words may not mean much right now, but I take full accountability for my actions. I’m committed to continuing to work on myself.”

