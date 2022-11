Finalmente Kyrie Irving ha chiesto scusa al mondo ebraico

Kyrie Irving ha recentemente ricevuto la sospensione dai Brooklyn Nets. Uncle Drew dovrà saltare per un minimo di cinque partite dopo aver raddoppiato il suo rifiuto di scusarsi per aver twittato sul documentario antisemita.

Tuttavia, sembra che il tanto diffamato playmaker abbia già riflettuto sulla gravità delle sue azioni. Irving, con un post sul suo account Instagram ufficiale, ha fatto marcia indietro sul suo iniziale rifiuto di scusarsi in maniera inequivocabile. Irving si è detto “profondamente dispiaciuto” di aver causato dolore alla comunità ebraica.

Le dichiarazioni di Kyrie Irving su Instagram

“Mentre facevo ricerche su Yahweh, ho pubblicato un documentario che conteneva alcune false dichiarazioni, narrazioni e linguaggio antisemita che erano falsi e offensivi per la razza/religione ebraica e mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni. Sono grato di avere una grande piattaforma per condividere le conoscenze e voglio andare avanti avendo un dialogo aperto per imparare di più e crescere da questo”.

“A tutte le famiglie e comunità ebraiche che sono state ferite e colpite dal mio post, sono profondamente dispiaciuto di avervi causato dolore e mi scuso. Inizialmente ho reagito per l’emozione all’essere ingiustamente etichettato come antisemita, invece di concentrarmi sul processo di guarigione dei miei fratelli e sorelle ebrei che erano stati feriti dalle osservazioni odiose fatte nel documentario”.

“Voglio chiarire qualsiasi confusione su dove mi trovo a combattere l’antisemitismo scusandomi per aver pubblicato il documentario senza contesto e una spiegazione fattuale che delinei le convinzioni specifiche nel documentario con cui ero d’accordo e con cui non ero d’accordo. Non avevo alcuna intenzione di mancare di rispetto alla storia culturale ebraica riguardo all’Olocausto o di perpetuare l’odio. Sto imparando da questo sfortunato evento e spero che possiamo trovare comprensione tra tutti noi. Non sono diverso da qualsiasi altro essere umano. Sono un ricercatore della verità e della conoscenza e so chi Sono.

KYRIE

Hélà 🤞🏾♾“

