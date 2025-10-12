Finalmente si sblocca il Baskonia di Galibiati: battuto il Real Madrid

Il Baskonia era ancora a quota zero vittorie stagionali, sconfitto tre volte su tre in EuroLega e anche alla prima giornata in Liga. Per questo, nei giorni scorsi, qualcuno aveva iniziato a mettere in discussione la panchina di Paolo Galbiati, arrivato in estate dopo l’esperienza a Trento. Il tecnico italiano era dato da alcuni a rischio esonero nel caso i KO fossero continuati, ma i blaugrana hanno risposto “presente” alla prima occasione utile. In serata hanno sconfitto il Real Madrid per 105-100, ottenendo la prima vittoria in stagione.

Dopo un avvio shock, 18-34 al termine del primo quarto, il Baskonia ha rimontato grazie ad un super Trent Forrest, autore di 26 punti con un clamoroso 19/19 ai tiri liberi. Per il Real di Sergio Scariolo invece 24 punti di Trey Lyles e 18 di Facundo Campazzo.

Se l’avvio stagionale del Baskonia è stato traumatico, non si può dire molto meglio di quello del Real Madrid, sconfitto in Supercoppa spagnola ma anche già 2 volte in EuroLega (su 3 partite) e stasera alla seconda gara in Liga.