Finalmente Stefan Markovic: vicina la firma in Eurolega

Nonostante siamo a inizio novembre, Stefan Markovic ad oggi è ancora free agent. Il serbo, reduce da due anni alla Virtus Bologna, ha finora faticato a trovare una sistemazione, ma secondo Mozzart Sport è vicinissimo al ritorno in patria con la Stella Rossa.

Markovic dovrebbe firmare con i biancorossi in questi giorni, andando a rinforzare una squadra partita con 3 vittorie in 8 partite in Eurolega. Il giocatore aveva iniziato la carriera in patria, lasciandola però nel 2010: da allora esperienze in tutta Europa con Treviso, Valencia, Malaga, Zenit e Khimki.

Nella scorsa stagione Markovic ha raggiunto la semifinale di EuroCup con Bologna, mantenendo 3.6 punti e 5.7 assist di media. Con la Virtus ha poi vinto lo Scudetto.