Fine della telenovela Andrew Wiggins: finalmente si è fatto il vaccino

Andrew Wiggins è stato molto chiacchierato in NBA nelle ultime settimane per il tema vaccinazione ma alla fine ha deciso di farsi il vaccino. A comunicarlo è stato il suo allenatore, Steve Kerr, nella conferenza stampa che si sta tenendo proprio in questo momento.

Golden State’s Andrew Wiggins has been vaccinated and will be available for all games this season. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 3, 2021

Ricordiamo che Andrew Wiggins aveva addirittura chiesto un’esenzione religiosa per non fare il vaccino e giocare comunque in NBA. L’esenzione religiosa gli è stata negata senza nemmeno pensarci mezzo secondo e perciò l’unica soluzione per giocare le partite casalinghe era il vaccino. Infatti ricordiamo che a San Francisco, come a New York, non si può praticare attività al chiuso per i non vaccinati.

