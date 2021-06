Finisce l’incubo: dopo due anni l’Olympiacos torna in A1

Dopo due anni in League A2, la seconda serie greca, l’Olympiacos Pireo torna in A1 grazie al successo in finale Playoff contro il Maroussi per 3-0. La vittoria di Gara-3 di questa sera, arrivata per 93-87, ha concluso un vero e proprio incubo per il club biancorosso, retrocesso nella stagione 2018-19 perché si rifiutò di scendere in campo per protesta contro il Panathinaikos.

L’anno scorso la promozione era stata negata dalla pandemia che aveva interrotto anzitempo i campionati.

L’Olympiacos in A2 mandava in campo una squadra B, riservando i migliori giocatori per l’Eurolega. In Gara-3, Alexandros Nikolaidis ha segnato 22 punti e Apollon Tsochlas ne ha aggiunti 18.

Foto: Sport24