Finisce lo storico matrimonio fra LeBron James e Coca Cola, all’orizzonte c’è la Pepsi

Il matrimonio storico fra LeBron James e Coca Cola, iniziato nel 2003, ancora prima che il giocatore esordisse in NBA, si è concluso qualche mese fa e non verrà rinnovato.





Nel corso degli anni LBJ aveva prestato il suo volto principalmente per Sprite e Powerade ma ora sarebbe in procinto di passare ai diretti rivali della Pepsi, che dal 2015 sono uno dei partner principali della NBA, sostituendo anche in questo caso Coca Cola. LeBron dovrebbe diventare testimonial della bevanda Mountain Dew che da qualche anno sponsorizza la gara del tiro da tre punti dell’All Star Weekend.





Nell’accordo sarebbe inclusa anche una partnership fra Pepsi e Blaze Pizza, la catena di fast food di proprietà del Re. LeBron, perciò, andrà presto a rinforzare la “squadra” dei testimonial dell’azienda di Purchase che comprende già Zion Williamson, Joel Embiid e Jamal Murray.

Fonte: Front Office Sports

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.