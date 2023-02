Finisce un’epoca a Cleveland: buyout per Kevin Love

Ora del titolo NBA vinto nel 2016, ai Cleveland Cavaliers, non rimane davvero nessuno. Anche Kevin Love, unico reduce di quell’impresa, si è accordato nelle scorse ore per il buyout, come riportato da The Athletic.

Love, 34 anni, sta mantenendo 8.5 punti e 6.8 rimbalzi di media in questa stagione. Dopo qualche problema anche di comportamento in passato, quando i Cavs erano un delle peggiori squadre della Lega, Love si è ritagliato un ruolo da veterano nello spogliatoio, accettando di uscire dalla panchina.

Il suo contratto, firmato nel 2018, è stato comunque una zavorra pesante per Cleveland ma scadrà in estate. Kevin Love guadagnerà quasi 29 milioni di dollari in questa stagione, senza considerare lo “sconto” che farà ai Cavaliers in sede di buyout. Secondo Shams Charania, una delle prime squadre che busseranno alla sua porta saranno i Miami Heat.