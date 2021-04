Finisce un’era a North Carolina: coach Roy Williams si ritira

È un giorno storico per la NCAA e in particolare il college di North Carolina: coach Roy Williams, 71 anni ad agosto, ha annunciato il proprio ritiro. Williams, anche giocatore dei Tar Heels nella stagione 1968-69, ha iniziato la sua carriera da allenatore nel 1973, guidando in particolare le università di Kansas e North Carolina.

Con Kansas, coach Williams ha allenato dal 1988 al 2003, arrivando 4 volte alle Final Four del Torneo NCAA. È stato poi alla guida dei Tar Heels dal 2003 al 2021, vincendo 3 titoli NCAA, l’ultimo nel 2017. Il tecnico è uno degli allenatori più vincenti della storia del college basketball, in panchina per oltre 1.000 partite e con un record estremamente vincente di 903-264.

North Carolina basketball coach Roy Williams announced he is retiring. — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 1, 2021

Nel 2006 Roy Williams è stato inserito nella College Hall of Fame, mentre nel 2007 nella Hall of Fame di Springfield.

