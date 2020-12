Finita l’avventura di Paul Eboua con i Miami Heat

L’avventura di Paul Eboua con i Miami Heat non andrà oltre il training camp. La franchigia della Florida, infatti, ha annunciato il taglio del camerunense di formazione italiana e della guardia Breein Tyree. Niente contratto, perciò, per l’ex Pesaro e Stella Azzurra che non è riuscito a strappare neanche un accordo a tempo.

OFFICIAL: The Miami HEAT have waived guard Breein Tyree and forward Paul Eboua. — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 16, 2020

Ora Eboua, da free agent, potrà cercare di trovare un contratto con un’altra squadra, magari tentando (almeno inizialmente) la via della G-League. In alternativa il ritorno in Europa.

