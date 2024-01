Finita l’avventura NBA di Ricky Rubio: accordo trovato con Cleveland per il buyout del contratto

Dopo essersi allontanato dalla franchigia NBA per affrontare dei problemi di salute mentale, Ricky Rubio e i Cleveland Cavaliers hanno trovato un accordo per il buyout del contratto, che probabilmente segnerà la fine dei 12 anni di carriera NBA di Rubio, come hanno riferito diverse fonti a ESPN.

Il buyout – che prevede 6,1 milioni di dollari per il contratto di quest’anno e 6,4 milioni per il 2024-2025 – dà ai Cavaliers un po’ di sollievo finanziario e apre un secondo posto nel roster della squadra.

Se Rubio continuerà la sua carriera da professionista, sarà probabilmente nel luogo in cui ha iniziato la sua avventura da quattordicenne prodigio: in Spagna.

In estate Ricky Rubio aveva chiesto al suo agente Jeff Schwartz della Excel Sports Management di avvertire il presidente NBA dei Cleveland Cavaliers, Koby Altman, della sua necessità di allontanarsi per affrontare diversi problemi di salute mentale. I Cavaliers hanno accolto Rubio, ma nelle ultime settimane le discussioni si sono spostate su un buyout quando è diventato più chiaro che Rubio non prevedeva di giocare di nuovo per i Cavaliers – o addirittura nell’NBA -, hanno detto le fonti.

Rubio ha saltato la maggior parte delle ultime due stagioni per riprendersi da una rottura del legamento crociato anteriore, la seconda della sua carriera. L’anno scorso Rubio ha giocato 33 partite, entrando in squadra a metà stagione con una media di 5,2 punti e 3,5 assist.

