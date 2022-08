Finlandia, ecco il roster per EuroBasket 2022

La Finlandia ha in Lauri Markkanen la propria superstar ed è da poco tra le (poche) squadre già qualificate alla FIBA World Cup dell’anno prossimo. Ad EuroBasket 2022, i nordici saranno nel Gruppo D insieme a Serbia, Repubblica Ceca, Israele, Polonia e Paesi Bassi.

I finlandesi hanno scelto un modo originale per annunciare i 12 convocati per l’Europeo: un video sui social in stile videogioco vintage. C’è il sopracitato Markkanen e anche il sempreverde Petteri Koponen, nella scorsa stagione tornato in patria ad Helsinki. Tra i giocatori a disposizione anche l’ex Cremona Topias Palmi.

Susijengi have announced their 12 man roster for @EuroBasket – here is our ‘team reveal’ video, done a little differently.

See you at the EuroBasket in few days time!#susijengi #eurobasket2022 pic.twitter.com/aRHI0ngy3g

— Basket.fi (@basketfinland) August 29, 2022