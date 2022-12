Fino a quando giocherà LeBron James?

Fino a quando LeBron James continuerà a giocare a basket?

La stella dei Los Angeles Lakers sta frantumando tutti i record di longevità della NBA e non sembra avere intenzione di fermarsi. Da diverso tempo si vocifera che LeBron voglia giocare con il figlio Bronny che però non potrà entrare nella lega prima del 2024.

Fino al 2025 LBJ è legato ai Lakers con l’ultimo anno di contratto è che una opzione a suo favore. Bronny, invece, sta giocando l’ultimo anno della high school e nel 2023-24 sarà college, poi dal 2024-25 potrà essere selezionato per la NBA.

L’orizzonte temporale della carriera di LeBron James, però, si sta dilatando ancora, almeno secondo il compagno di squadra Dennis Schroder. Il tedesco, infatti, ha svelato che il Re ha intenzione di giocare per altre “cinque, sei o sette stagioni”, restando in campo fino all’età di 45 anni.

Quella in corso è la 20a stagione in NBA per LeBron che è in procinto di compiere 38 anni. Se davvero arrivasse fino a 45 anni disputerebbe altre sette stagioni, collezionandone in totale 27 e frantumando il record di 22 di Vince Carter. Nella testa di LeBron, insomma, sembra esserci l’obiettivo non solo di diventare il giocatore con più punti, presenze e stagioni nella storia della NBA ma anche di far sì che possa essere irraggiungibile in futuro.