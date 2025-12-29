gianni petrucci trapani shark

FIP, oggi Consiglio Federale Straordinario per parlare della situazione di Trapani

La FIP ha convocato per oggi un Consiglio Federale Straordinario alla luce di quanto dichiarato ieri sera dalla Trapani Shark, che ha minacciato di non presentarsi per la partita di domenica prossima contro la Virtus Bologna. Mediante il DS Valeriano D’Orta il club siciliano ha parlato nuovamente dei “torti” subiti per mano di LBA e Federazione, che ne starebbero condizionando inevitabilmente il campionato.

Questa la nota FIP:

Si terrà oggi, in videoconferenza, un Consiglio federale straordinario.
All’ordine del giorno le comunicazioni del presidente FIP Giovanni Petrucci.

Sarà quindi un’altra giornata chiave per il futuro della Trapani Shark, già in rotta con le istituzioni e ora ancora di più nell’occhio del ciclone. La trasferta di Bologna rimane in fortissimo dubbio, non necessariamente per scelta del club granata.

