Follia in Lituania: il BC Jonava la ribalta da -5 negli ultimi 4 secondi

Emozioni quasi uniche quelle vissute dai tifosi del BC Jonava nel finale della gara contro il BC Pieno Zvaigzdes, nel campionato lituano. Con 4.2” sul cronometro, gli ospiti si trovavano a -5 con la palla in mano su una rimessa in attacco. A riaccendere la speranza ci ha pensato una tripla di Nojus Mineikis per il -2, con il Pieno Zvaigzdes che ha chiamato subito timeout avanzando la rimessa oltre la metà campo.

Jordan Watson ha però commesso la sciocchezza di fare fallo in attacco prima che la palla venisse messa in gioco, riconsegnandola agli avversari senza guadagnare nemmeno un secondo. Non contento, l’americano è riuscito anche a commettere fallo su tiro da tre punti sull’ultimo possesso della gara. Michael Lewis, chirurgico, ha realizzato tutti e 3 i liberi a sua disposizione portando, con 0.3” da giocare, i suoi sul 92-93. Il Pieno Zvaigzdes, rimasto senza timeout, non ha avuto nemmeno abbastanza tempo per provare una conclusione disperata, la sirena è suonata sancendo l’assurda rimonta del BC Jonava: da -5 alla vittoria nel giro di poco più di 4”.