Follia in Romania: espulso, rientra in campo con una spranga

Pazzesco quanto avvenuto sabato in Romania, durante la sfida della massima serie fra Cluj-Napoca e Oradea.

Nel corso del secondo quarto, dopo un timeout chiamato, c’è stato un alterco fra Karel Guzman e Nikola Markovic. Il primo, in forza al Cluj, è stato espulso dopo essere rimasto a lungo sul parquet nel tentativo di farsi giustizia con l’avversario che è stato sanzionato con un antisportivo.

Dopo aver calciato un cestino in campo, Guzman è uscito dal terreno di gioco. Poco dopo però ha lasciato l’arena, ancora con la divisa addosso e successivamente è rientrato portando con sé una spranga. Voleva rientrare in campo armato così ma l’intervento del compagno Andrija Stipanovic, della security e della polizia lo hanno fatto desistere, non senza difficoltà.

Il giocatore è stato successivamente portato in Questura e la federazione romena ha aperto un’indagine.

In seguito è arrivato il comunicato del Cluj.

Durante la gara Karel Guzman ha messo in atto un comportamento aggressivo che non fa parte dei valori del nostro club e non può essere accettato, a prescindere dalle circostanze che possano averlo causato. Non siamo a conoscenza di precedenti episodi di violenza da parte del giocatore che si è sempre comportato in modo responsabile e rispettoso all’interno del team. Ribadiamo con forza la nostra ferma condanno di ogni episodio di violenza in ambito sportivo e sosteniamo la competizione basata sul fair play. Abbiamo aperto un’indagine interna per far luce sull’accaduto.