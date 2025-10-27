Fontecchio BRILLA: altra doppia cifra ed ELOGI di Spoelstra

Simone Fontecchio continua a lasciare il segno in NBA e anche coach Erik Spoelstra gli ha fatto i complimenti. L’azzurro ha chiuso con 14 punti in 19 minuti contro i Miami Heat, risultando ancora una volta uno dei protagonisti della serata e confermandosi come una delle pedine più affidabili della sua squadra in uscita dalla panchina.

Fontecchio ha offerto una prestazione completa: precisione al tiro da tre, energia in difesa e un’ottima capacità di inserirsi nei meccanismi offensivi. Un rendimento che non è passato inosservato nemmeno a coach Erik Spoelstra, che nel post-partita ha voluto elogiare pubblicamente il contributo dell’italiano e della second unit.

Spoelstra elogia Fontecchio: “L’italiano ci ha dato una spinta incredibile”

Nel discorso di fine gara, l’allenatore dei Miami Heat si è espresso così:

“Second unit, ragazzi, voi ci date energia. Non so… l’italiano ci dà energia! È la seconda partita di fila che ci date una spinta incredibile. Possiamo continuare così. È una grandissima vittoria!”.

Parole che testimoniano quanto Fontecchio si stia facendo apprezzare non solo per la qualità tecnica, ma anche per l’impatto emotivo e la mentalità. L’ex giocatore di Virtus Bologna e Baskonia sembra aver trovato la sua dimensione ideale oltreoceano, guadagnando minuti, fiducia e rispetto.

L’ascesa di Fontecchio in NBA

Dopo una stagione difficile a Detroit, Simone Fontecchio sta dimostrando di poter reggere il ritmo e l’intensità del basket americano, anche quello di coach Spoelstra. Il suo contributo è ormai stabile e sempre più decisivo, tanto da diventare un punto fermo nella rotazione.

Per il movimento cestistico italiano, Fontecchio rappresenta oggi una delle figure più importanti in NBA, simbolo di dedizione, crescita e maturità sportiva. Se il trend continuerà, il 2026 potrebbe essere l’anno della sua definitiva consacrazione.

