Fontecchio, Bronny James, Avdija: le curiosità sul numero di voti per l’All-Star Game 2026

Nella giornata di ieri sono stati annunciati i 10 giocatori che saranno titolari all’All-Star Game di Los Angeles 2026, in programma il 15 febbraio. Ma insieme ai 10 titolari sono stati anche pubblicati tutti i risultati delle votazioni, che come da diversi anni a questa parte coinvolgevano tifosi, giornalisti e giocatori stessi, e questo come sempre ha dato spazio a risultati sorprendenti e a tratti ridicoli.

Come sempre il “problema” sono i voti degli stessi giocatori, che votano a volte per amicizia e quindi non sono particolarmente attendibili. Bronny James per esempio, meno di 7′ di media in campo con 1.5 punti a partita in maglia Lakers, ha ricevuto ben 2 voti come titolare per l’All-Star Game. Jay Huff, centro degli Indiana Pacers diventato popolare per le schiacciate reverse che ormai sfoggia ad ogni partita, ne ha ricevuti addirittura 11. Tra i giocatori che hanno ottenuto almeno un voto dai colleghi ci sono Drew Timme, Marvin Bagley III, Dario Saric, Dwight Powell e Kyle Lowry.

E il nostro Simone Fontecchio? L’azzurro, che sta disputando una stagione abbastanza positiva agli Heat, ha ottenuto un voto dai colleghi, zero dai giornalisti e 7.446 voti dai tifosi, praticamente lo stesso numero dell’anno scorso.

Curioso infine il caso di Deni Avdija, l’unico israeliano in NBA, trasformato in una battaglia politica: per quanto il giocatore di Portland stia giocando una stagione ottima, con 26.2 punti, 7.1 rimbalzi e 6.9 assist di media in una squadra che però è 9° nella Western Conference, ha ottenuto sicuramente più voti del dovuto tra i tifosi. Avdija si è classificato come 5° giocatore più votato ad Ovest, in quintetto se fosse dipeso dai soli tifosi, ma è poi stato scalzato da Victor Wembanyama al netto delle preferenze espresse da media e giocatori.