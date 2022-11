Simone Fontecchio ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport dopo la sconfitta degli Utah Jazz contro i Los Angeles Clippers. Qui qualche piccolo estratto.

Dopo il primo mese di NBA riesci a mantenere un atteggiamento molto positivo. Che cosa pensi di aver imparato dopo questo primo periodo?

“Che devi farti trovare pronto perché le occasioni arrivano e bisogna saperle sfruttare. Cercare di non pensare troppo, ma andare in campo sereno e tranquillo, con fiducia, sapendo che cosa si sa fare bene e sfruttarle. L’importante è rimanere fiduciosi anche quando le cose non vanno bene”.

Con l’assenza di Rudy Gay stai trovando più minuti: cosa ti sta chiedendo coach Hardy?

“Semplicemente di coprire quei minuti facendo quello che so fare: tirando, essendo solido in difesa e a rimbalzo, aiutando la squadra nel miglior modo possibile”.

In difesa state un po’ faticando, Fontecchio voi siete 18esimi per rendimento difensivo e anche stasera avete subito 121 punti. Dove dovete migliorare?

“Nella difesa a metà campo siamo una delle migliori squadre di tutta la lega, siamo quarti per rendimento [0.939 punti per possesso, meglio fanno solo Sixers, Lakers e Bucks, ndr], il problema è la transizione difensiva: molto spesso subiamo canestri troppo facili in contropiede [17.8 punti subiti a partita, solo Houston fa peggio, ndr] e questo poi dà fiducia alle altre squadre. Siamo una delle peggiori per rientro difensivo e questa è una delle cose che stiamo pagando molto: se riusciamo a tagliare questi canestri facili, tagliamo agilmente 10-15 punti a partita”.

