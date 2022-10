Questa notte Simone Fontecchio ha potuto dimostrare ai tifosi degli Utah Jazz e tutto il mondo NBA che non è lì per caso ma che vuole lasciare un segno in questa competizione. 13 punti in 15 minuti con 3 triple segnato e 3 rimbalzi portati a casa. Mica male per la prima vera gara di un rookie in NBA.

Qui di seguito trovate le prime dichiarazioni del ragazzo italiano dopo la sconfitta in casa degli Houston Rockets:

“Sicuramente mi sono sentito bene stasera nell’aver giocato dei minuti veri, ho provato ad aiutare la squadra. Coach Hardy non mi aveva dato alcuna indicazione che avrei giocato così tanto questa sera. Pensavo che la rotazione potesse essere più lunga nella seconda notte del back to back ma non mi aveva detto che avrei giocato per così tanti minuti. Ho tante cose su cui lavorare: è vero che ho giocato 15 minuti ma ho anche commesso 4 falli”.

Simone Fontecchio: Definitely felt good [tonight] to get some real minutes, try to help out the team. — Eric Walden (@tribjazz) October 25, 2022

Fontecchio said Hardy didn't give him any indication he'd be playing. Thought the rotation might expand on the second night of the B2B. — Eric Walden (@tribjazz) October 25, 2022

Fontecchio: I've got a lot of things to work on — I played 15 minutes, I got 4 fouls. — Eric Walden (@tribjazz) October 25, 2022

In tutto questo sono arrivati anche i complimenti dell'esperto compagno di squadra, Jordan Clarkson, uno dei leader degli Utah Jazz: "Ha fatto un ottimo lavoro aprendo il campo e buttando la palla nel cesto. Ha giocato duro" . https://twitter.com/tribjazz/status/1584740981764608000