Fontecchio NON SI FERMA PIÙ! Altra doppia cifra e altra vittoria con Miami

Continua a crescere la stagione di Simone Fontecchio in maglia Miami Heat. L’ala italiana ha offerto un’altra prestazione solida nella vittoria dei suoi contro i Cleveland Cavaliers, terminata con un entusiasmante 140-138 dopo una gara ad altissimo punteggio e terminata all’overtime.

Prestazione di Fontecchio: numeri e impatto sul gioco

Fontecchio ha chiuso la partita con: 13 punti, 4 rimbalzi e 1 stoppata. Pur non essendo il top scorer della serata, l’ex giocatore di Utah Jazz e Detroit Pistons ha confermato la sua capacità di incidere in entrambe le metà campo. Le sue triple e la solidità difensiva hanno contribuito in modo determinante al successo dei Miami Heat, che stanno trovando sempre più equilibrio grazie al contributo del giocatore azzurro.

🇮🇹 Simone Fontecchio today highlights vs. Cavaliers: 🏀 13 POINTS

🏀 4 REBOUNDS

🏀 1 BLOCK Heat won against Cavaliers 140-138 ✅ pic.twitter.com/YtKIoUg6QQ — DV highlights (@DVhighlights) November 11, 2025

Simone Fontecchio, una crescita costante in NBA

Dopo aver lasciato l’Europa per inseguire il sogno NBA, Fontecchio sta dimostrando tutto il suo valore. Nelle ultime gare, il suo minutaggio e la fiducia da parte del coach sono aumentati, segno di una crescita continua e di un ruolo sempre più importante all’interno della rotazione degli Heat. La sua versatilità, la precisione nel tiro da tre punti e la mentalità difensiva fanno di lui uno dei giocatori europei più interessanti della lega.

Obiettivi futuri

Con questa prestazione, Simone Fontecchio conferma di essere una pedina fondamentale per Miami. Se continuerà su questa strada, il suo nome potrebbe diventare sempre più presente nelle discussioni su giocatori europei rivelazione della stagione NBA 2025-2026.