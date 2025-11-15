Fontecchio PAZZESCO! Tra i migliori tiratori da 3 dell’NBA

La stagione NBA 2025-26 sta offrendo numeri sorprendenti per alcuni tiratori d’élite, e Simone Fontecchio si conferma uno dei migliori interpreti nel panorama statunitense. Nella classifica delle percentuali realizzative da tre punti (minimo 50 tentativi), Fontecchio è attualmente tra i primi 3 della lega.

Classifica leader 3-Point % (minimo 50 tentativi)

Harrison Barnes 50% 28/56 Rui Hachimura 50% 26/52 Simone Fontecchio 49,3% 33/67

2025-26 NBA Season Leaders 3 Point % (Min 30 3PA) 1. Sion James — 52.8% — 19/36

2. Jaden Mcdaniels — 51.2% — 21/41

3. Harrison Barnes — 50% — 28/56

3. Rui Hachimura — 50% — 26/52

5. Simone Fontecchio — 49.3% — 33/67

6. Mike Conley — 48.6% — 17/35

7. Jock Landale — 48.5% — 16/33… pic.twitter.com/f9a65AmLWn — statsaholic (@okcxnba) November 15, 2025

Con 33 triple realizzate su 67 tentativi, Fontecchio dimostra precisione e affidabilità dall’arco, collocandosi a ridosso di due giocatori affermati come Harrison Barnes e Rui Hachimura.

Fontecchio, il re dei tiratori italiani in NBA

Il giocatore dei Miami Heat sta vivendo una stagione di crescita significativa, confermando di poter competere ai massimi livelli nelle statistiche avanzate della lega. La sua percentuale da tre punti lo rende un fattore prezioso per la squadra, sia in termini di spacing offensivo che di minuti decisivi nelle rotazioni di coach.

Perché questa statistica è importante

Efficienza offensiva: un 49,3% da tre punti è sopra la media NBA e indica capacità di scelta intelligente dei tiri.

Impatto sul gioco: Fontecchio aiuta a mantenere l’ampiezza del campo, facilitando penetrazioni e gioco interno degli Heat.

Consistenza: mantenere quasi il 50% su oltre 60 tentativi è segno di affidabilità a lungo termine.

Simone Fontecchio continua a distinguersi come uno dei migliori tiratori italiani in NBA, consolidando il suo ruolo di arma perimetrale nei Miami Heat. La sua eccellente percentuale da tre punti lo mette tra i leader della lega e testimonia il talento europeo capace di fare la differenza anche nella massima competizione americana.