Fontecchio rallenta e Miami va KO contro New York al Madison

Serata amara per i Miami Heat e per Simone Fontecchio, protagonista con 9 punti e 3/7 da tre in poco meno di 15 minuti, nella sconfitta per 130 a 132 subita contro i New York Knicks in una gara valida per la NBA Cup.

Nonostante un impatto offensivo discreto dalla lunga distanza, l’azzurro non è riuscito a incidere sull’andamento del match, che ha visto gli Heat soffrire soprattutto nella metà campo difensiva.

Miami senza Adebayo soffre e concede il massimo stagionale a New York

Gli Heat, ancora privi della loro stella Bam Adebayo, hanno mostrato evidenti difficoltà nel contenere l’attacco avversario, nonostante i Knicks fossero senza Jalen Brunson e perdessero quasi subito anche OG Anunoby, costretto a lasciare il parquet dopo soli due minuti per un infortunio.

Nonostante le assenze pesanti per entrambe le squadre, i Knicks sono riusciti a dominare grazie a ritmo, energia e un attacco estremamente produttivo, spingendo Miami a rincorrere per larga parte dell’incontro.

I numeri di Simone Fontecchio

9 punti complessivi, 3/7 da oltre l’arco e 15 minuti scarsi di utilizzo. Buon contributo per spacing offensivo, ma poco impatto difensivo. Il rendimento al tiro resta incoraggiante per l’ex giocatore di Jazz e Pistons, che continua a ritagliarsi minuti utili e spazi tecnici all’interno della rotazione degli Heat.

Situazione nel Gruppo C della NBA Cup

Con questa sconfitta, sia Miami Heat di Fontecchio che New York Knicks restano con un record di 1-1 nel Gruppo C, lasciando tutto aperto nella corsa alla qualificazione al turno successivo della competizione.

La notte del Madison Square Garden conferma due realtà per gli Heat: Fontecchio è un’arma perimetrale affidabile e la squadra soffre enormemente senza Adebayo, soprattutto nella protezione del ferro e nella struttura difensiva.

La NBA Cup resta più che mai aperta, ma servirà un passo avanti — soprattutto dietro — per continuare a competere ai massimi livelli.

Leggi anche: Steph Curry è STORIA: solo lui e Michael Jordan con questi numeri