Dopo diverse gare passate a vedere i compagni giocare tra Covid e scelte del coach, questa notte Simone Fontecchio, nel match tra Utah Jazz e New York Knicks, ha avuto la sua chance e ha dimostrato ancora una volta di poterci stare a questi livelli.

L’italiano ha avuto quasi 17 minuti a disposizione e ha chiuso con 9 punti, 4 rimbalzi e 2 assist. A questi dati aggiungete anche una bellissima stoppata con un grande timing su Jalen Brunson:

just wanna say 🤌 to this whole sequence 🤌 pic.twitter.com/xy1Ahg2sIg — Utah Jazz (@utahjazz) November 16, 2022

Purtroppo però la prestazione di Fontecchio non è bastata perché i suoi Utah Jazz hanno perso a Salt Lake Citty 111 a 118 contro i New York Knicks.

L’ex Baskonia e Alba Berlino ha avuto ottime percentuali perché complessivamente ha tirato 3 su 6 dal campo, di cui 3 su 5 da dietro l’arco. Un’altra ottima notizia è che ha commesso solo una palla persa e zero falli, due stats su cui aveva detto che avrebbe dovuto migliorare. E l’ha fatto.

La speranza è sempre che Will Hardy gli dia più spazio e creda in lui. Non è semplice perché Utah sta girando e lo sta facendo più o meno sempre con quei 9-10 effettivi. E sappiamo quanto sia difficile scalzare posizioni in NBA!

