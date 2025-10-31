Fontecchio STREPITOSO nel KO di Miami contro gli Spurs

Continua il momento positivo di Simone Fontecchio in NBA in quanto l’azzurro ha messo a referto 18 punti (5/9 al tiro, 3/3 ai liberi), 3 rimbalzi, 2 assist e 5 triple nella sconfitta per 107 a 101 dei Miami Heat contro i San Antonio Spurs.

Nonostante il risultato finale, Fontecchio è stato uno dei protagonisti del match, confermandosi una pedina importante nella second unit della squadra guidata da Erik Spoelstra.

Fontecchio costante dalla panchina: doppia cifra in tutte le gare stagionali

Fontecchio si sta rivelando uno dei giocatori più affidabili della panchina degli Heat. L’ex Utah Jazz ha chiuso in doppia cifra in tutte e cinque le partite disputate finora, con la prestazione da 18 punti contro gli Spurs come nuovo massimo stagionale.

Con una media di 3,2 triple realizzate a partita, Fontecchio si posiziona appena dentro la top 75 nei formati nine-cat, confermando il suo ottimo impatto anche nelle leghe fantasy.

Jović ancora indietro nelle rotazioni

Nel frattempo, Nikola Jović, rientrato nonostante un problema all’anca, ha giocato solo 10 minuti, segno che il suo ruolo resta marginale rispetto a quello dell’italiano. Fontecchio ha infatti superato Jović nelle gerarchie di Spoelstra, guadagnandosi più minuti e fiducia nelle rotazioni.

Fontecchio, una crescita costante in NBA

Dopo le esperienze con Utah Jazz e Detroit Pistons, Simone Fontecchio sembra aver trovato la sua dimensione a Miami, combinando affidabilità difensiva e precisione dall’arco. Se continuerà con questa costanza, il suo spazio nel roster potrebbe crescere ulteriormente nelle prossime settimane.

