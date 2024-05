Forlì, Xavier Johnson risponde a chi ha detto che aveva FATTO SERATA prima di gara-1 con Trieste

Xavier Johnson, come tutta Forlì, ha deluso le aspettative nella serie di semifinali contro Trieste e molti l’hanno criticato, dicendo addirittura che la sera prima di gara-1 aveva fatto serata e si era divertito eccessivamente in un locale sulla riviera romagnola. Il giocatore non ha accettato questa critica e ha risposto su Instagram, come ha poi riportato Il Resto del Carlino di Forlì.

“Solo perché qualcuno lo sappia, venerdì e sabato ho sofferto di un’intossicazione alimentare e sono rimasto a casa vomitando con febbre e una forma di disidratazione. Domenica, nel giorno della partita, sono stato sottoposto a una flebo solo per cercare di essere in campo e giocare”.

Sta di fatto che comunque Xavier Johnson non era al top in gara-1 e gara-2 di semifinale tra Forlì e Trieste. E questo ne ha indubbiamente limitato le prestazioni. A dirla tutta, anche con l’americano al top, per come hanno giocato i biancorossi giuliani, difficilmente avrebbero potuto portare a casa la serie.

I triestini sono in gas e ora proveranno a ritornare in Serie A, anche se Cantù è una squadra ostica da battere e ha il vantaggio del fattore campo.

