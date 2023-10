“Forse a Pangos non frega nulla di Milano”: editoriale pesantissimo del Corriere

Kevin Pangos è senza dubbio il giocatore più contestato da parte della tifoseria dell’Olimpia EA7 Milano e nella mattinata di oggi, Daniele Dallera, firma del Corriere della Sera, ci è andato giù durissimo con il canadese.

“Basta che si cambi strada, perché senza un grande playmaker si va in testacoda. Pangos non ha guizzi, non ha accelerazioni, è spesso senza idee. È sufficiente guardarlo per perdere la poesia, non ha i tempi giusti, né sul passaggio, né nell’organizzazione dell’attacco. In difesa è granitico come una pasta frolla”.

“Non solo, non ha leadership, forse perché non gliene frega niente: per mesi, la scorsa stagione, ha accusato solo malori, magari da affrontare con più spirito di sacrificio. Via via, accomodarlo alla porta o in tribuna, non c’è tempo da perdere“, ha aggiunto il responsabile dello sport del Corriere della Sera.

Pangos ha senza dubbio fatto discutere in queste settimane e non è un segreto che l’Olimpia Milano abbia fatto di tutto per liberarsene in estate, ma è stata abbastanza inaspettata una presa di posizione così forte da parte del Corriere della Sera.

Stiamo a vedere se l’EA7 interverrà sul mercato, anche se sembra che l’idea dell’Olimpia sia di continuare con questo roster e con questo coach.

