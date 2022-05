Fortitudo Bologna, circola anche il nome di Simone Pianigiani

L’anno prossimo la Fortitudo Bologna giocherà nuovamente in Serie A2, retrocessa al termine di una stagione molto deludente. Lo storico club bolognese ha da risolvere per prima cosa il rebus allenatore: nella stagione appena conclusa in panchina si sono seduti Jasmin Repesa e Antimo Martino, senza però riuscire a cambiare le sorti della squadra. Secondo BolognaBasket, tra i nomi per il prossimo coach della Fortitudo ci sarebbe anche quello di Simone Pianigiani.

Pianigiani, 52 anni, viene spesso accostato a panchine italiane vacanti, verso il suo stretto rapporto col campionato italiano. Campione d’Italia per 6 volte tra Siena e Milano, ha allenato l’ultima volta nel 2020 a Pechino, con i Beijing Ducks.

Un altro nome per la Fortitudo sarebbe quello di Paolo Galbiati, retrocesso con Cremona, il quale però non rimarrà alla Vanoli.