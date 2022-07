Fortitudo Bologna: fumata nera per Carlton Myers presidente ma c’è il coach

Novità in casa Fortitudo Bologna dopo giorni di silenzio preoccupante. Nuove che però non sono positive per i tifosi biancoblù.

Carlton Myers, infatti, ha rinunciato ad assumere la carica di presidente del club che gli era stata proposta dal patron Gianluca Muratori e sostenuta dal Consorzio degli sponsor, che tra l’altro non sarà più rappresentato da Roberto Melloni. Niente da fare, dunque, per la Effe che ora si ritrova con una dirigenza da reinventare a Luglio inoltrato, visto che l’attuale presidente Christian Pavani è dimissionario da mesi e sta valutando una nuova avventura nel basket fiorentino.

Myers ha rinunciato parlando alla Gazzetta dello Sport di impegni che non gli garantirebbero la possibilità di dedicarsi al 100% alla Fortitudo.

Il rifiuto è frutto di una decisione sofferta perché per me la Fortitudo significa tanto, con questa maglia ho trascorso i migliori anni della mia carriera. Ho valutato i pro e i contro, in questo periodo sto ampliando i miei interessi e non avrei potuto dare tutto come ho fatto da giocatore. La porta però non è chiusa, chissà che in futuro non possa esserci un’altra opportunità.

Alla fine, studiate le carte e valutati gli impegni con le altre attività professionali, fra le quali la propria agenzia, Myers ha deciso di rifiutare. Un ulteriore segnale del fatto che sarà un futuro molto complesso quello che attende l’Aquila. La Fortitudo ha raggiunto un accordo con INPS e Agenzia delle Entrate per spalmare il debito di circa 4 milioni, cosa che dovrebbe essere sufficiente per proseguire l’attività. L’iscrizione alla Serie A2, infatti, dovrebbe essere ratificata domani dalla Federazione e la cosa, per come si stava mettendo la situazione, non era scontata.

Al momento però c’è un solo giocatore nel roster (Pietro Aradori) e non ci saranno fuochi d’artificio sul mercato, sia perché il budget è risicato sia perché i pezzi pregiati ormai si sono accasati da tempo. Dovrebbe esserci però un allenatore, vale a dire Vincenzo Esposito, pronto a firmare un contratto biennale, secondo Radio 108. Resta da capire chi l’abbia contattato ma quanto meno alcuni tasselli iniziano ad andare al loro posto.