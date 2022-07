Fortitudo Bologna, manca tutto, anche il coach dopo il no di Caja

Oggi è il 21 luglio e non si sa nulla della Fortitudo Bologna 2022-2023. Si sa soltanto che giocherà in Serie A2. Chi saranno le figure dirigenziali e l’allenatore no. Infatti è notizia di poche ore fa che anche Attilio Caja, dopo Vincenzo Esposto, ha rifiutato la panchina della Fortitudo, come riportato dall’edizione online di Repubblica.

Certamente questa è stata una doccia fredda perché una settimana fa circa sembrava scontato il sì da parte dell’ex tecnico di Reggio Emilia e Varese, che invece probabilmente inizierà la stagione senza squadra. All’inizio Caja era riluttante sullo scendere in A2 ma il richiamo della Fortitudo è il richiamo della Fortitudo. Poi però ci ha pensato e siamo arrivati al no, mettendoci 24 ore al posto delle 48 richieste.

Ora riparte la caccia al coach, oltre che al presidente, dato che manca pure quello. Dopo il rifiuto di Carlton Myers si è provati a virare su Gregor Fucka, ma sembra una pista abbastanza fredda.

Sono giorni decisivi per la Fortitudo perché, in tutto ciò, bisogna anche costruire una squadra. Ok che Matteo Fantinelli, Pietro Aradori e Stefano Mancinelli dovrebbero rimanere, però bisogna trovare anche gli altri italiani e gli americani. E sono oggettivamente in ritardo rispetto a tutte le altre compagini del campionato. Anche perché è difficile costruire una squadra senza sapere chi la allenerà…

