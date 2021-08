Fortitudo Bologna, Pavani: “Con un altro anno così non sopravviviamo”

Dopo la conferenza stampa a Lizzano, il presidente della Fortitudo Bologna, Christian Pavani, ha parlato con i giornalisti presenti. Ecco le sue parole a eTV e riportate anche da Bolognabasket.

“Siamo molto contenti. La parte tecnica ci ha detto che i giocatori sono quelli che cercavamo. Ho visto due allenamenti e mi intriga e martedì arriva l’ultimo acquisto.

Abbiamo due piccoli problemi, che speriamo di risolvere nel giro di un mesetto, di essere pronti per l’inizio della stagione.

Il clima è molto buono, attenzione e positività. Anche gli stranieri ci piacciono molto. Poi parlerà il campo, ma era importante partire col piede giusto”.



Obiettivo stagionale? La salvezza. Speriamo di farlo presto, così pensiamo a qualcos’altro.



La questione pubblico? Per noi incide tanto, non avendo diritti televisivi apprezzabili. Il 40% è botteghino, e lo sforzo degli imprenditori è sempre più forte. Abbiamo fatto un anno e siamo riusciti a non cadere, un altro diventa difficile. Lo sanno tutti, lo sa il governo e il CTS. Con un altro anno così non si sopravvive. Speriamo che diano un occhio di riguardo a noi. Sappiamo che c’è una pandemia e vogliamo fare le cose secondo le regole. Ma che sia Green Pass, che siano mascherine, bisogna trovare una soluzione per convivere e farci cercare di sopravvivere. Così non sopravviviamo. Spero in un tavolo costruttivo, e sono ottimista per avere più del 35%. E’ chiaro che per me non ci vorrebbe nemmeno una percentuale. Chi ha il green pass deve entrare, questo è il mio pensiero.

Fortitudo Bologna Pavani