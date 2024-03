Fortitudo Bologna, quali sono i rumors degli ultimi giorni di mercato?

La Fortitudo Bologna ha dimostrato di essere una delle miglior compagini di Serie A2 quest’anno però ha bisogno di un quid in più per essere maggiormente certa di avere la forza di tornare subito in Serie A.

L’ideale è cercare una point guard in grado di dare minuti a Matteo Fantinelli ma capace anche di giocarsi al suo fianco. Dalla Serie A oggi Il Corriere dello Sport di Bologna parla di Matteo Tambone e Tommaso Laquintana, giocatori che attualmente militano nelle due formazioni che sembrano essere destinate alla retrocessione, a meno di colpi clamorosi da parte di Meo Sacchetti e Dragan Sakota.

Onestamente però non sono nomi semplici perché in questo momento Pesaro e Brindisi non sono spacciate e non lo saranno nemmeno il 5 aprile. Per questo motivo Daniele Montanari su CdS di Bologna scrive che è più probabile un innesto di un esterno dalla Serie A2 piuttosto che dalla Serie A.

Nel reparto lunghi resta sempre caldo il nome di Daniele Magro, in uscita dalla Ju.Vi. Cremona, anche se non è scontato il suo arrivo perché parrebbe avere delle pretese economiche importanti e la richiesta di un contratto garantito per la prossima stagione. Stiamo a vedere cosa accadrà in casa Fortitudo Bologna, anche se ci sentiamo di dire che difficilmente non accadrà nulla.

