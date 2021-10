Fortitudo Bologna, trattativa avanzata con Keith Langford

La partenza della Fortitudo Bologna in campionato è stata più che negativa: nonostante il cambio di allenatore, da Jasmin Repesa ad Antimo Martino, la squadra è rimasta ultima in classifica, con una sola vittoria in quattro partite. Qualcosa sta per cambiare anche nel roster: arrivato due settimane fa l’americano Jabril Durham, la Fortitudo ora si avvia verso la separazione con Malachi Richardson. Al posto di quest’ultimo, la Effe starebbe trattando con Keith Langford, secondo il Corriere dello Sport.

Langford conosce bene il campionato italiano e in estate era stato accostato alla Vanoli Cremona. L’americano ha 38 anni ed è ancora svincolato, ma rappresenterebbe un colpo importante per la Fortitudo Bologna. Nella scorsa stagione, l’ex Milano ha mantenuto 17.5 punti di media in Basketball Champions League con l’AEK Atene e in quella precedente era stato MVP della competizione.