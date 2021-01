Fortitudo Bologna-Trieste, coach Dalmasson nel post gara: “La difesa ha fatto la differenza, spero di recuperare Fernandez per il prossimo match”

Al termine del match vinto per 82-69 dalla sua Pallacanestro Trieste contro la Fortitudo Bologna il coach della compagine giuliana, Eugenio Dalmasson, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la prestazione dei suoi giocatori. Di seguito le sue dichiarazioni tratte dal sito ufficiale dell’Allianz.

L’Allianz Pallacanestro Trieste conquista la sua terza vittoria consecutiva in casa della Fortitudo Bologna, dove dopo un inizio difficile mette in campo una grande prova difensiva portandosi in vantaggio e chiudendo il match sul 69-82.

Il codice biancorosso Eugenio Dalmasson commenta così la gara dei suoi: “Il dover far fronte all’assenza di Fernandez e alla grande partenza della Fortitudo sono stati due elementi decisivi della gara. Siamo partiti con un ritmo troppo basso e loro ne hanno approfittato, mettendoci in difficoltà. Poi siamo stati bravi nel secondo quarto a cambiare la nostra intensità, rovesciando le sorti della partita. La cosa più importante è che dopo abbiamo dimostrato di poter mantenere quell’intensità negli ultimi due quarti. La partita poi, anche se di poco, è sempre stata dalla nostra. Ci siamo compattati in difesa e abbiamo poi trovato in attacco ottime soluzioni per i nostri giocatori: vedi Alviti, che aveva già 4 falli, Grazulis, Upson che ci ha dato una grossa mano anche in attacco, Laquintana nel finale. Abbiamo svoltato con la difesa.

Il momento è determinante per il campionato se manteniamo questa mentalità e questo approccio. Basti pensare che le ultime tre sono vittorie simili, nate da una buona attitudine difensiva. Il talento per trovare soluzioni offensive lo abbiamo, dove possiamo fare davvero il salto di qualità è in difesa.

Juan conto di poterlo avere già a disposizione per la prossima partita. Oggi abbiamo provato in riscaldamento le sue condizioni, ma alla fine abbiamo voluto rispettare le condizioni di salute del nostro giocatore avendo anche un recupero importante con Varese da dover giocare”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste 2004

Scrittore per passione, nato e cresciuto a Trieste, a ridosso del confine orientale, ha respirato aria di grande pallacanestro fin da piccolo seguendo le gesta di Meneghin, Gentile, Fucka e Bodiroga. La sua passione per la palla a spicchi è continuata, anche lontano da casa, passando dal campo al fischietto, fino ad approdare a Basket Universo, testata con la quale ha iniziato a collaborare nel marzo 2015. Oltreoceano il suo amore è stato, è e sempre sarà per un solo indimenticabile giocatore: il “Black Mamba”.