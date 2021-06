Fortitudo Bologna, una partenza illustre e nuovo contratto per Aradori

La Fortitudo Bologna, reduce da una stagione molto deludente chiusa al dodicesimo posto, si prepara a cambiare molto in estate. Chi dovrebbe rimanere, a lungo, è Pietro Aradori. Per l’azzurro, 13.1 punti di media, sarebbe in arrivo un nuovo contratto: più lungo di quello attuale, che scadrà nel 2023, ma con uno stipendio più basso, come riferito da Il Resto del Carlino. L’accordo con Aradori verrebbe sostanzialmente “spalmato” per contenerne i costi nel breve periodo.

Sempre secondo Il Carlino, partirà quasi sicuramente invece Adrian Banks, colpo della scorsa estate della Fortitudo Bologna che però non ha mantenuto le aspettative nonostante i 16.8 punti di media. L’americano, 35 anni, avrebbe estimatori in Giappone, Corea del Sud e Israele secondo quanto scritto dal Corriere dello Sport.

Foto: FIBA

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.