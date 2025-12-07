Fortitudo con il brivido! Livorno piegata al PalaDozza 66-64

Foto: Fortitudo Pallacanestro Bologna 103

Con qualche brivido di troppo nel finale, la Fortitudo Flats Service riesce a piegare 66-64 la Bi.Emme Service Libertas Livorno al PalaDozza e a ritrovare prontamente la via del successo dopo il ko infrasettimanale ad Avellino. Gli uomini di Caja hanno a lungo tenuto in mano il pallino del gioco, dando uno strappo deciso nel terzo quarto grazie alle giocate di Alvise Sarto (22 punti con 5/13 da tre) e Jordan Harris (18 punti con 7/8 da due, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate date). Sul +16 a 10’ dalla fine, però, la partita ha preso una piega inaspettata, perché la Flats Service ha accusato un blackout offensivo di quasi 7’ che ha permesso ai toscani – sospinti da Fabio Valentini (24 punti) e Matt Tiby (23) – di riportarsi a -2. La precisione nei liberi finali di Della Rosa ha però stoppato la risalita livornese ed evitato alla Effe un clamoroso scivolone.

Al buon avvio livornese, segnato dalle stilettate dall’arco di Valentini, l’Aquila ha replicato con un Alvise Sarto decisamente in palla sin dal primo quarto (11 punti nei 10’ iniziali per lui) e ha piazzato un 13-2 valso il +7 (20-13). A metterci una pezza ci ha quindi pensato Tiby con cinque punti ravvicinati valsi il -1 esterno al suono della prima sirena (20-19). L’aggancio è parso dietro l’angolo e si è infatti concretizzato in avvio di seconda frazione sulla tripla del 24-24 di Piccoli, ma la Flats Service ha ben presto ritrovato il bandolo della matassa e, sospinta da Harris e dalla sostanza di Anumba, è rientrata in spogliatoio sul +7 (35-28). Preludio alla vera e propria accelerata che la Effe ha fatto registrare in un quarto quarto segnato ancora dalle giocate vincenti degli scatenati Harris e Sarto (58-42 a 10’ dalla fine). Proprio quando le cose sembravano essersi messe in discesa per la Fortitudo, però, è arrivato il clamoroso blackout offensivo dei biancoblù, che per oltre 7’ sono rimasti a secco di canestri. Dall’altra parte, la Elle.Bi Service non si è fatta pregare e, sulle ali di Valentini e Tiby, ha eroso punto dopo punto quasi tutto il vantaggio dei biancoblù rientrando a -2 sul 62-60. In un finale al cardiopalma, a togliere le castagne dal fuoco della Flats Service, – che non è riuscita a respingere il primo assalto con un paio di guizzi di Sorokas – ci ha quindi dovuto pensare Della Rosa con un tre su quattro finale in lunetta.