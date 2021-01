Fortitudo-Trieste, le pagelle: Grazulis e Upson enormi, faticano i lunghi Effe

Le pagelle del match tra Fortitudo Bologna e Pallacanestro Trieste, vinto da questi ultimi con il punteggio di 69-82.

FORTITUDO BOLOGNA

BANKS 7: costante in tutta la gara con l’impatto in area, sicuramente meno incisivo da 3 (1/6)

SAUNDERS 6,5: bene nel corso del secondo quarto, è lui a tenere avanti la Effe. Poi scompare

PALUMBO 6: un lavoro continuo e di sostanza, soprattutto in difesa e a rimbalzo

HUNT 5: inizia bene, poi subisce il duello con i lunghi di Trieste, Upson e Grazulis, uscendo per 5 falli

PAVANI: s.v.

FANTINELLI 7: Rientra bene dall’infortunio, garantendo una buona circolazione di palla soprattutto in avvio. Sbaglia due tiri importanti a fine gara

BALDASSO 7: Dopo un avvio con due falli, sfodera un 4° quarto di grand personalità che tiene accesa la Effe

CUSIN 5: Come Hunt, fatica a contenere la buona stella di giornata sotto cui giocano Upson e Grazulis

WITHERS 6: Un avvio di gara che fa ben sperare, poi misteriosamente si eclissa

TOTÉ 5,5: infila canestri difficili nel secondo periodo ma poi, come Cusin e Hunt, non contien

ei lunghi di Trieste

SABATINI: s.v.

COACH DALMONTE 6,5: Bravo a cavalcare i momenti positivi dei suoi esterni che giocano bene in area. Purtroppo risultato meno convincente con i lunghi in difficoltà cui avrebbe potuto concedere più rotazione.

PALLACANESTRO TRIESTE

CORONICA: s.v.

UPSON 7,5: insieme a Grazulis, giganteggia nel pitturato e mette molto in difficoltà Hunt

FERNANDEZ: s.v.

ARNALDO: s.v.

LAQUINTANA 8: Le sue giocate in penetrazione regalano lo slancio giusto a Trieste nella ripresa

DELIA 7: Molto efficace nel pitturato, catturando rimbalzi importanti e guadagnandosi i falli dei lunghi della Effe

HENRY 5: Totalmente inconsistente e preda di troppi errori in avvio di gara

CAVALIERO 6,5: Nel giorno del suo 36° compleanno sfodera una bella prestazione, smazzando 6 assist

DA ROS 5,5: Inizio niente male per poi proseguire in assoluta sordina

GRAZULIS 9: È l’MVP di gara, fa pentole e coperchi per Trieste, guadagnandosi un 30 di valutazione al suo massimo in Serie A (4/6 da 2, 3/4 da 3, 3/4 tl, 8 rimbalzi, 3 assist, 5 falli subiti)

DOYLE 6: Fa il suo, in una serata in cui i suoi lunghi brillano e c’è poco da aggiungere

ALVITI 8: Costretto dai falli nella prima parte di gara, paradossalmente si sblocca dopo aver commesso il 4°, riuscendo a mettere a segno canestri importanti nella volata finale

COACH DALMASSON 8,5: Dopo un primo quarto negativo, è bravissimo a motivare i suoi, senza forzare giocatori non in partita come Henry. Ottimo impatto dalla sua panchina, in emergenza senza Fernandez.

